Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren ve kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, suçsuz olduğunu öne sürerken, maktul yakınları ise en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Kadına ve eşe karşı kasten öldürme, kayınvalideye canavarca hisle ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık M.T.'nin duruşması Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık M.T, maktul Rabia T.'nin annesi müşteki mağdur G.G., maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.T. daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Suçsuz olduğunu öne süren M.T. beratını isteyerek, "Tutukluluğum devam edecekse, en ağır adli kontrol şartı uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Maktulün annesi G.G. ise olay günü, sanığın eve gizlice girerek kızını öldürdüğünü, kendisini de çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladığını belirtti. Anne G.G. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.

Maktulün babası A.G. de sanığın evlilik döneminde de kızına şiddet uyguladığını, kızının boşanmak için dava açtığını ve sanığa uzaklaştırma kararı verildiğini aktararak sanığın en ağır şekilde yargılanmasını talep etti.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesini istedi. Sanığın tutukluluk haline karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki celsenin 8 Şubat 2024'te görülmesine karar verdi.

Olay

Yozgat'ta, 28 Mart 2023 tarihinde M.T. boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. - YOZGAT