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Yozgat'ta borç kavgası: 3 kişi tabancayla yaralandı

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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde borç meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yazıkaplan köyünde Ş.A, bir akaryakıt istasyonunda borç meselesinden kavga ettiği A.E. (40) ve N.Ö'ye (50) tabancayla ateş açtı.

Daha sonra Hasbek köyüne giden Ş.A, Tarım Kredi Kooperatifi binası önünde aynı sebepten dolayı B.K'ye de (43) silahla ateş ederek kaçtı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkaya Yozgat Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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