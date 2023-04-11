Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yozgat'ta bir otomobilde 100 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta bir otomobilde 100 sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yozgat-Sivas kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, yüzük ve 4 obje bulundu.

Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen 105 parça obje, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Yozgat Güncel Haberler

title