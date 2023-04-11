Yozgat'ta bir otomobilde 100 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yozgat-Sivas kara yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, yüzük ve 4 obje bulundu.

Araçtaki şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen 105 parça obje, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.