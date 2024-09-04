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Yozgat'ta beşizler babalarına çıraklık yapıyor

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan beşizler, yaz tatilinde babalarına çıraklık yaparak onlara destek oluyor. Fenerbahçe formasıyla iş yerine gelen kardeşler, temizlik, taşıma ve montaj gibi işlerde yardımcı oluyor. Beşizler, hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de okul harçlıklarını biriktiriyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, marangoz baba ve ev hanımı annenin 2012'de prematüre olarak dünyaya gelen beşizleri, yaz tatilinde çırak bulmakta zorlanan babalarına yardımcı oluyor.

Türkiye'nin yaşayan ilk beşiz çocukları olarak 12 yıl önce dünyaya gelen Muhammet Emin, Ömer Faruk, Yunus Kerem, Davut Ege ve Zeynep Muteber, babalarının "beşizler" ismini verdiği mobilya imalathanesinde yaz tatilinde çıraklık yaptı.

Gönül verdikleri Fenerbahçe'nin sarı-lacivert formalarını giyen kardeşler, iş yerinde genel temizlik, taşıma ve küçük montaj işlerinde babalarına yardımcı oluyor.

Yaz tatilinin büyük bölümünde imalathanede babalarına destek olan ve mesleğin inceliklerini öğrenerek okul harçlıklarını biriktiren beşizler, 9 Eylül günü çalacak ders zilinin de heyecanını yaşıyor.

Atölyeye genellikle Fenerbahçe formasıyla gelen beşizlerden erkek 4 kardeş ile babaları Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olmasını isterken, kız kardeş Zeynep Muteber ise Galatasaray'ı destekliyor.

"Eleman sıkıntısını bir parça giderdik"

Baba İbrahim Bulut, AA muhabirine, çocukların okullar tatil olduktan sonra Kur'an kursuna gittiklerini söyledi.

Beşizlerin boş zamanlarında da iş yerine gelerek kendisine yardım ettiklerini belirten Bulut, "Beşizlerin dükkana gelmesiyle eleman sıkıntısını bir parça giderdik. Raf pimi çakıyorlar, temizlik yapıyorlar, çay demleyip getiriyorlar. Burada oyun oynuyorlar, bisiklet sürüyorlar ve çıraklık yapıyorlar. Ayrıca harçlıklarını biriktiriyorlar." dedi.

Önceliğinin çocukların eğitimi olduğunu vurgulayan Bulut, "Okuyacaklar, eğitimlerini alacaklar. Hangi mesleği yapmak istiyorlarsa onun eğitimini alacaklar. Sonra da çalışmak isterlerse bizim işimizi devam ettirecekler. Burada çekirdekten yetişiyorlar ve kollarına altın bilezik takıyorlar." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi destekliyorlar

Fenerbahçe formasıyla geldiği imalathanede babasına yardım eden beşizlerden Ömer Faruk, getir götür işlerine baktığını ve babasıyla çalışmayı sevdiğini kaydetti.

Muhammet Emin ise iş yerini süpürdüklerini, çay yaptıklarını anlatarak, "Kapak taşıyoruz, menteşe, raf pimi takıyoruz, dolap taşıyoruz, takımları yerleştiriyoruz. Yaz Kur'an kursunu bitirdik, şimdi okulların açılmasını bekliyoruz. Babam harçlık veriyor, biriktiriyoruz. Dolap takmaya gittiğimizde amcalar bahşiş veriyor." ifadesini kullandı.

Muhammet Emin, gönül verdiği Fenerbahçe'nin bu yıl şampiyon olmasını istediğini dile getirdi.

Beşizlerden Yunus Kerem, iş yerinde getir götür işi yaparak babasına yardım ettiklerini anlatarak, mobilyacı olmak istediğini söyledi.

Davut Ege, iş yerinde çıraklık yaparak mesleğe ilk adımı attıklarını belirtti.

Zeynep Muteber de babasına ve kardeşlerine çay demlediğini, su getirdiğini ve temizlik işleri yaptığını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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