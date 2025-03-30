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Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

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Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonundaki programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, davetlilerin bayramını kutladı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün yeni bir hizmetle insanların geleceğine dair projelere imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Özkan, "Bugünlerde emeği olan bütün vatan evlatlarını selamlıyorum. İlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile Belediye Başkanı Kazım Arslan da vatandaşların bayramını kutladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek, personelin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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