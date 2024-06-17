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Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

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Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tüm katılımcıların bayramını kutlayan Özkan, "Elbette zaman zaman sıkıntılarımız, dertlerimiz oluyor. Anadolu koskoca bir coğrafya, koskoca bir ocak, bu ocağın dumanı, bu ocağın ateşi hep tütmeye devam ediyor. Arkadan yiğitlerimiz, erlerimiz, erenlerimiz geliyor. Allah milletimizi, devletimizi var etsin. Bu vesileyle başta rahmetli Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugünlerde emeği olan bütün vatan evlatlarını selamlıyor. İlimizin, ülkemizin ve de tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

Milletvekilleri Akgül, Şahan ve Sedef de konuşma yaptı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Yozgat Politika Güncel Haberler

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