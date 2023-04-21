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Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonu'ndaki programa, Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven ve İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri, partilerin milletvekili adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Vekili Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve beraberindeki heyet, huzurevindeki yaşlıları, hastanede yatan hastaları, yurt ve misafirhanelerde kalan depremzedeler ile uygulama noktasındaki emniyet ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Ramazan Bayramı Milletvekili Yusuf Başer Yozgat Güncel Haberler

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