Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonu'ndaki programa, Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven ve İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri, partilerin milletvekili adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Vekili Kayık, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve beraberindeki heyet, huzurevindeki yaşlıları, hastanede yatan hastaları, yurt ve misafirhanelerde kalan depremzedeler ile uygulama noktasındaki emniyet ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.