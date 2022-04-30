Yozgat'ta bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de 66 kavşakta 500 personel ile gerek şehir merkezinde gerekse bölge genelinde sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine geçirmek isteyen vatandaşlar, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak isteyen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Yorulunca mola verin hayata mola vermeyin" projesini hayata geçirdi. Emniyet ekipleri, sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için araçları durdurarak sürücüleri sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve sürat yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Doğu illerinden batı illerine doğru trafik akışının yaşandığı Yozgat-Ankara karayolunda trafik havadan görüntülendi.

Ankara'dan Yozgat'a giden Yurdal Şimşek, emniyet ekiplerinin uygulamasını beğendiğini söyleyerek, "Kendi güvenliğimiz için dikkatli olmamızı söylediler. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamamızı, emniyet kemerimizi takmamızı ve sık sık mola vermemizi söylediler." dedi.

Sürücü Turhan Küçükmurat ise Uşak'tan Yozgat'a bayram tatili için geldiklerini belirterek, "Güvenliğimiz için uygulama gayet olumlu, kazaların önlenmesi amacıyla ekiplerinin yapılan uygulama için emniyetimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Uygulamayı kazaların önlenmesi açısından olumlu bulduğunu söyleyen Can Yıldız isimli sürücü ise, "Gayet güzel bir uygulama olması gerektiği gibi. Ankara'dan buraya gelene kadar birçok noktada uygulama var. Sağlıklı bir şekilde geldik. Emniyet ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler amiri Komiser Murat Akçaoğlu, ise "Öncelikle tüm yol kullanıcılarımıza kazasız, belasız bayramlar diliyoruz. Uygulama alanına aldığımız tüm sürücülerimize öncelikle 'Bayramınız kemerli olsun ve yorgunluktan ölmeyin' diyoruz. Uzun yol kullanıcılarımıza 200 kilometrede bir durup mola vermelerini tavsiye ediyoruz. Kazaların çoğu özellikle bu yolda, tek taraflı yoldan çıkma şeklinde olan kazalar. Bu kazaların ana sebebi de yorgun, dikkatsiz ve uykulu bir şekilde araç kullanmak. Bunların önüne geçmek amacıyla da ilimiz sınırlarındaki tüm yol ağında gerekli tedbirleri aldık. Kaza yoğunluğuna göre 5 ila 10 kilometre arasında bir ekibimiz bulunuyor. 333 kilometrelik yol ağımızda belirlediğimiz 66 noktada 500 personelimiz ile vatandaşlarımızın bayram tatilinde güvenli bir şekilde bayram tatilini geçirmeleri için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.