Yozgat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Yozgat-Kırıkkale yolu üzerinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.G. (36) kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü.
Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, Yozgat- Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.???????
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel