Haberler

Yozgat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat-Kırıkkale yolu üzerinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.G. (36) kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü.

Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, Yozgat- Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.???????

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Barok Kuyumculuk CEO'su: Gram altın 6 bin TL'yi çok rahat geçecek

Altında fırtına yaklaşıyor! CEO'dan kritik tahmin
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Trump'tan Putin'e Tomahawk tehdidi: Bu fikir hoşuna gitmedi

Trump'tan Putin'e Tomahawk tehdidi: Bu fikir hoşuna gitmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.