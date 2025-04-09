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Yozgat'ta ata tohumları ana okulunda toprakla buluştu

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Yozgat'ta ata tohumları ana okulunda toprakla buluştu Yozgat'ta ata tohumlarıyla tanışan anaokulu öğrencileri, tohumları toprakla buluşturdu.

Yozgat'ta ata tohumları ana okulunda toprakla buluştu

YOZGAT - Yozgat'ta ata tohumlarıyla tanışan anaokulu öğrencileri, tohumları toprakla buluşturdu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen 'Köklerden Geleceğe Ata Tohumlarıyla Maarif Bahçeleri' projesi, Şehit Turgay Eroğlu Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin ata tohumlarını toprağa ekmesiyle başladı. Proje ile minik öğrencilerin doğayla ve toprakla iç içe olan üretim temelli eğitim almaları, ata tohumlarının yaygınlaştırılması, tarım kültürünün arttırılması hedefleniyor.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde anaokulu bahçesinde kurulan serada patlıcan, domates, dolmalık biber gibi pek çok çeşitteki ata tohumunu toprağa ekti. Meraklı gözlerle tohumları inceleyen ve tohumun yetişme süreci hakkında öğretmenlerini dinleyen minikler üretimin başlangıç aşamasını öğrendi.

Etkinliğe katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Hepimizin konuştuğu bir şey var. Tüketim toplumu olduk. Biz, öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren üretmeyi, doğayla baş başa olmayı, doğal beslenmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Bugün burada öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz serada genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarını toprakla buluşturduk. İnşallah bu tohumlar fide haline gelecek. Fidelerimizi de ekip sulayıp büyümesini sağlayacağız. Sebze ve meyvelerini öğrencilerimizle birlikte paylaşacağız. Üretmenin ne demek olduğunu, beslenmenin ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğretmeye gayret ediyoruz. Yaptığımız çalışma Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden alınmış bir çalışmadır. 6 okulumuzda seralarımızı oluşturduk" şeklinde bilgi verdi.

Okul öğrencilerinden Gökçe Onur "Büyümeleri için buraya gelip sulayacağız. Yoksa büyümezler. Fidan diktik. Tohumlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.

Sürmeli Anaokulu, Merkez Ortaokulu, TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu, 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Erdoğan Akdağ Fen Lisesi'nde de proje uygulanmaya devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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