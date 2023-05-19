Yozgat'ta Asrın Projesi: İçme Suyu İsale ve Terfi Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat Belediyesi tarafından asrın projesi olarak nitelendirilen ve 16 milyon Euro değerindeki projede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmaları tüm hızla devam ediyor. Proje ile kentte 250 kilometrelik içme suyu ve terfi hattı yenilenerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yozgat Belediyesi tarafından asrın projesi olarak nitelendirilen ve 16 milyon Euro değerindeki projede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmaları tüm hızla devam ediyor.

Yozgat'ta asrın projesi olarak adlandırılan içme suyu isale ve terfi çalışmalarında çalışmalar kentin farklı bölgelerinde sürüyor. Alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, üst yapı çalışmalarına da başlıyor. Proje ile kentte 250 kilometrelik içme suyu ve terfi hattı yenilenerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

Yıpranmış, kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesi ile birlikte yaşanan su arızalarını en aza indirilip arızalara bağlı olarak hemşehrilerimizin hanelerine ulaşan içme suyu kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Arıza tamirleri için harcanan iş gücü ve zamandan tasarruf edilecek, aynı zamanda çalışmalardan dolayı yol, kaldırım gibi bozulan üst yapının tamiri nedeniyle ortaya çıkan kötü görüntü ve maliyet en aza indirilecek."

Kentte altyapı ve yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Şehrimizde 19 kilometre mesafede bulunan Cemil Çiçek Barajı'ndan terfi istasyonları aracılığı ile 430 metre yüksekliğe çıkartarak aylık 12 milyon TL enerji bedeli ödeyerek ulaştırdığımız içme suyumuzun yüzde 67'si yıpranmış ve kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hattından dolayı kayıp kaçak olarak israf oluyordu. Başlattığımız Büyük Altyapı Yenileme Çalışmaları ile birlikte bu israfın önüne geçeceğiz. Yıpranmış, kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesi ile birlikte yaşanan su arızaları en aza indirilip arızalara bağlı olarak hemşerilerimizin hanelerine ulaşan içme suyu kesintilerinin önüne geçileceğiz. Arıza tamirleri için harcanan iş gücü ve zamandan tasarruf edilecek, aynı zamanda çalışmalardan dolayı yol, kaldırım gibi bozulan üst yapının tamiri nedeniyle ortaya çıkan kötü görüntü ve maliyet en aza indirilecek." dedi. - YOZGAT