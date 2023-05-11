Yozgat'ta Arpa Tarlalarında Pas Hastalığı Görüldü

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, tarlalarda yaptıkları incelemelerde özellikle arpa ekili alanlarda pas hastalığının yoğun olduğunu tespit ettiklerini belirterek, çiftçilerin bir an önce ilaçlama yaparak vitamin desteğinde bulunması gerektiğini söyledi.

İç Anadolu'da aşırı yağışlardan dolayı ekili tarlalarda pas hastalığı görülmeye başladı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, teknik ekibiyle birlikte ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

"FAZLA GÜNEŞ OLMADIĞINDAN DOLAYI PAS HASTALIĞI GÖRÜLDÜ"

Açıkgöz, "Baharda süper yağmur yağdı, yağmur yağdıktan sonra da fazla güneş olmadığından dolayı pas hastalığı görüldü, bu ekini büyük sıkıntıya sokar. Bunun tek çaresi yüklü güneş olması lazım, güneş olmadığından dolayı da bu tür sıkıntılar var" dedi.

"ACİL BUNA İLAÇ ATILMASI LAZIM, PAS İLACI ATILMASI LAZIM"

Açıkgöz, çiftçinin tarlasını gezip, hastalık olan alanlara yönelik ilaçlama yapması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarlada alan alan pas olan yerleri küçültmüş. Hafif güneş gelince tekrar getirmiş ama ne yaparsan yap bu hastalık sıkıntılı. Acil buna ilaç atılması lazım, pas ilacı atılması lazım, bir de destek verilmesi lazım vitamin, tekrar normale döndürmek için. Bir de ay çekirdek tarlalarında çekirdek çıkmış, dökülen çekirdek. Bu da büyük sıkıntı, biçer döneminde ekinin içerisinde çekirdek 40 santim, 50 santim olursa ekini biçme şansı yok, olsa da buğdayın içerisinde çekirdek olacak. Pas ilacını atarken bunun da birinci düşmanı ester. Ester atarak bu çekirdekten de kurtulmak lazım. Yağlık ay çekirdeği ekilen tarlalarda görüyorum, bir şekilde çıkmış, bu yarın çiftçiye sıkıntı olacak. Gezdiğim kadarıyla özellikle arpalarda pas hastalığı var. 25-30 köy gezdim tamamında bu hastalığı gördüm. Çiftçilerimiz arazilerini gezsin çizgili pas varsa önlemlerini alsınlar. Tarım İl Müdürlüğü'ne de rica edeceğim o da köyleri gezip, mühendisleri çıkarıp bu tür sıkıntı varsa önlemini aldırmak lazım. Bu sene yağış güzel, ekinlerimiz çok güzel bunu bir pas hastalığı ile ezdirmemek lazım, mücadelemizi etmemiz lazım."