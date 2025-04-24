Yozgat'ta Anız Yakma Cezası: 2 Bin 953 Lira

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anız yaktığı tespit edilen kişiye 2 bin 953 lira ceza kesildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında bir arazide anız yakıldığını fark etti.

Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Anız yakma yasağına aykırı davranan M.O'ya dönüm başına 556 lira olmak üzere toplam 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.