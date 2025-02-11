Yozgat'ta Alzheimer Hastası 13 Km Uzaklıkta Bulundu
Yozgat'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası İ.Ç., 13 kilometre uzaklıkta yolda yürürken bulundu. Ailesi, arama çalışmalarında yardımcı olan ekiplerine teşekkür etti.
Yozgat'ta kayıp olarak aranan Alzheimer hastası, 13 kilometre uzaklıkta yolda yürürken bulundu.
Merkeze bağlı Çorak köyünde ikamet eden İ.Ç.'den 9 Şubat'tan itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Aramalarda İ.Ç. evine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Yozgat-Çorum Sungurlu ilçesi yolunda yürürken bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.Ç. ailesine teslim edildi. Yakınları ekiplere teşekkür etti.