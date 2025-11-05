Yozgat'ta Alkollü ve Ehliyetsiz Araç Kullanan Sürücüye Cezai İşlem
Yozgat'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye toplam 45 bin 234 lira para cezası kesildi ve aracı bağlandı.
Yozgat'ta alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 45 bin 234 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçu Göleti mevkisinde gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde, sürücünün alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.
Sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 45 bin 234 lira para cezası kesildi.
Araç, jandarma ekiplerince bağlandı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel