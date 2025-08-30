Yozgat'ta Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Kavga: Genel Müdür Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada, bir alışveriş merkezinin genel müdürü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kentte bulunan bir alışveriş merkezinin genel müdürü H.K. ile burada kiracı olan B.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.K, H.K'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.