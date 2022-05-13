94 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

94 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
94 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir otomobilde 94 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde bir otomobilde 94 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eser taşınan otomobili takibe aldı. S.D. isimli şüphelinin kullandığı otomobili durduran ekipler, yapılan aramada 82 adet sikke, 3 adet obje ve 9 adet yüzük olmak üzere 94 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

(Bahadır Muhlis Gökgül - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title