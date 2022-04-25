Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi - Haberler

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Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

SARIKAYA, YOZGAT (AA) - Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sarıkaya ilçesinde bir kişinin iş yerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheli S.Ü'nün ev ve iş yerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 71 sikke, 6 obje, ok ucu ve yüzük ile dedektör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 el telsizi, el dürbünü ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Sarıkaya, Yozgat, Güncel, Haberler

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