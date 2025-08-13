Yozgat'ta 65 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 65 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 65 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Gözaltına alınan N.B, A.K. ve B.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel