Yozgat'ta 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı
Yozgat'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.P'nin ev ve aracında arama yaptı.
Aramada, 449 sentetik hap ve 40,18 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.