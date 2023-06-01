Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yozgat'ta 36 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Yozgat'ta 36 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Yozgat'ta kaçak sigara satışı yapılan bir işyerine düzenlenen operasyonda 36 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı.

Yozgat'ta kaçak sigara satışı yapılan bir işyerine düzenlenen operasyonda 36 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçak sigara imalatı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler kentte bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title