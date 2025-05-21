Yozgat'ta 33 Bin 300 Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ta yapılan bir operasyonda, 33 bin 300 makaron filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve emniyet işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ta 33 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 33 bin 300 makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel