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Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Yozgat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Yozgat'ta, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte engelli bireyler için düzenlenen müzik ve tiyatro gösterileri ile el sanatları sergisi yapıldı. Yozgat Çamlık Bakım Merkezi Müdürü Merve Zengin, yılın her günü engelli bireylerle birlikte olunması gerektiğini vurguladı.

Yozgat'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çamlık Bakım Merkezince Yozgat Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Yozgat Çamlık Bakım Merkezi Müdürü Merve Zengin, kurumun 2020 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak kurulduğunu ve 262 engelli bireye hizmet verildiğini söyledi.

Engelli bireylerin gününü kutlayan Zengin, sadece bir gün değil, yılın her günü engelli bireylerle birlikte olunması temennisinde bulundu.

Etkinlikte, kurumda kalan engelliler tarafından hazırlanan müzik ve tiyatro gösterisi sergilendi.

Katılımcılar, etkinlik sonunda engelliler tarafından el sanatları sergisini gezdi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, engellilerle sohbet edip, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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