Yozgat'ta 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel