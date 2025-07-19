Yozgat'ta 22 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Yozgat Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakaladı. Hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında 10 farklı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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