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Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ş.Ö'nün kent merkezindeki evlerinde saklandığını tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Suç Araştırma Timi Yozgat JASAT Güncel Haberler

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