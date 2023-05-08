Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.
Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.G. ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ş.Ö'nün kent merkezindeki evlerinde saklandığını tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel