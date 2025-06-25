Yozgat’ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö., yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.