Yozgat’ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö., yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel