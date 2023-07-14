Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Yozgat Şehitliğindeki tören şehitler için Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. İl protokolü ve vatandaşlarca şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Yozgat'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

YOZGAT - Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Yozgat Şehitliğindeki tören şehitler için Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Ali Gülden, şehitler için dua etti. İl protokolü ve vatandaşlarca şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programın ardından Çapanoğlu Büyük Camide şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.