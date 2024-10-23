Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi.

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberine çok sevindiklerini söyledi.

Terörist başının vatansız ve bayraksız öldüğünü ifade eden Açıkgöz, "Keşke ülkemizde yargılansa da askerimizin, polisimizin elinde can verse daha iyi olacaktı ama onun orada ölmesi de bizi mutlu etti. Vatansız olarak, bayraksız olarak öldü. Cehennemde cayır cayır yanmasını diliyoruz. Yozgat Türkiye'de en çok 15 Temmuz şehidi ve gazisi veren illerden biri. Bu ailelerin ne acılar çektiğini biz biliyoruz. Kimileri annesiz kimileri babasız kimileri evlatsız kaldı. Bunların bedelini inşallah öbür dünyada fazlasıyla ödeyecek. Ateşi bol olsun, mekanı cehennem olsun." dedi.

15 Temmuz gazisi Durak Tetik de FETÖ elebaşının öldüğünü duyduğunda çok mutlu olduğunu, çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye getirilip yargılansın isterdim. O hain burada ülkemizde yargılansaydı cezasını çekseydi. Yine de o hainden kurtulduk. İnşallah cehennemde cayır cayır yanacak. O hainin öldüğünü duyduğumuzda şehit annelerimiz, babalarımız, eşleri, çocukları, şehitlerimizin mezarına giderek hainin öldüğünü müjdelediler. İnşallah diğer haine de ölmek nasip olur."

Gazi Şenol Yeşil de 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde hain FETÖ'cülerin ateş açması sonucu bacağından yaralandığını anlattı.

Fetullah Gülen'in öldüğüne çok sevindiğini belirten Yeşil, "İnşallah mekanı cehennem olur. Ateşi bol olsun. Keşke Türkiye'de yargılanıp Türk mahkemesinde yargılanıp cezası burada verilseydi iyi olurdu ama takdir böyleymiş. Beter olsunlar. Onu destekleyenler, arkasından yürüyenler inşallah daha beterini yaşar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

15 Temmuz Güvenlik Politika Güncel yozgat

Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

 Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istedi

Bahçeli o ipi istedi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı
Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 27 nerenin plakası? 27 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? TRT CANLI İZLEME LİNKİ | Galatasaray'ın maçı TRT'de mi? TRT kesintisiz, HD izleme linki var mı? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler kaç yaşında ve nereli? Galatasaray- Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... 26 nerenin plakası? 26 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.