Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Yozgat'ta 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne sevindi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberine çok sevindiklerini söyledi.

Terörist başının vatansız ve bayraksız öldüğünü ifade eden Açıkgöz, "Keşke ülkemizde yargılansa da askerimizin, polisimizin elinde can verse daha iyi olacaktı ama onun orada ölmesi de bizi mutlu etti. Vatansız olarak, bayraksız olarak öldü. Cehennemde cayır cayır yanmasını diliyoruz. Yozgat Türkiye'de en çok 15 Temmuz şehidi ve gazisi veren illerden biri. Bu ailelerin ne acılar çektiğini biz biliyoruz. Kimileri annesiz kimileri babasız kimileri evlatsız kaldı. Bunların bedelini inşallah öbür dünyada fazlasıyla ödeyecek. Ateşi bol olsun, mekanı cehennem olsun." dedi.

15 Temmuz gazisi Durak Tetik de FETÖ elebaşının öldüğünü duyduğunda çok mutlu olduğunu, çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye getirilip yargılansın isterdim. O hain burada ülkemizde yargılansaydı cezasını çekseydi. Yine de o hainden kurtulduk. İnşallah cehennemde cayır cayır yanacak. O hainin öldüğünü duyduğumuzda şehit annelerimiz, babalarımız, eşleri, çocukları, şehitlerimizin mezarına giderek hainin öldüğünü müjdelediler. İnşallah diğer haine de ölmek nasip olur."

Gazi Şenol Yeşil de 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde hain FETÖ'cülerin ateş açması sonucu bacağından yaralandığını anlattı.

Fetullah Gülen'in öldüğüne çok sevindiğini belirten Yeşil, "İnşallah mekanı cehennem olur. Ateşi bol olsun. Keşke Türkiye'de yargılanıp Türk mahkemesinde yargılanıp cezası burada verilseydi iyi olurdu ama takdir böyleymiş. Beter olsunlar. Onu destekleyenler, arkasından yürüyenler inşallah daha beterini yaşar." diye konuştu.