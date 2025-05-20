Yozgat'ta 13 Yıl Görev Yapan İz Takip Köpeği Dost Emekli Oldu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitildikten sonra 13 yıl önce Yozgat'ta göreve başlayan Dost, görev süresi boyunca kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.

Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.

Bugün itibarıyla emekliliğe ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.