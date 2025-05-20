Yozgat'ta 13 Yıl Görev Yapan İz Takip Köpeği Dost Emekli Oldu

Yozgat'ta 13 Yıl Görev Yapan İz Takip Köpeği Dost Emekli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda 13 yıl boyunca görev yapan iz takip köpeği Dost, emekliye ayrıldı. Görevi süresince 95 operasyona katılarak birçok olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 13 yıldır görev yapan iz takip köpeği "Dost", emekliye ayrıldı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitildikten sonra 13 yıl önce Yozgat'ta göreve başlayan Dost, görev süresi boyunca kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.

Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.

Bugün itibarıyla emekliliğe ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

Survivor'da şaşırtan veda! Favori isim adaya veda etti
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam

Dünyaca ünlü futbolcuya, "Bedava verseler almam" dedi
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi

8. sıradaki takım, şampiyona gol yağdırdı
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı

Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak! Yanlarına kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.