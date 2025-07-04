Yozgat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Yozgat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli firari, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası

İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.