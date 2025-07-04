Yozgat'ta 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.E. isimli firari, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel