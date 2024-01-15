Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 11 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Ocak'ta aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 56 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 10 ay 25 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S, hakkında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.Ş. ile çeşitli suçlardan 10 ay ila 3 yıl 3 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firariyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.