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Yozgatlı Hayırsever İş İnsanlarından 1000 Öğrenciye Giyecek Yardımı

Yozgatlı Hayırsever İş İnsanlarından 1000 Öğrenciye Giyecek Yardımı
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Yozgatlı iş insanı Hakan Akçam ve eşi Yasemin Akçam, maddi durumu iyi olmayan 1000 öğrenciye giyecek yardımı yapma kararı aldı. Hakan Akçam, Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Yozgatlı olmanın gururunu yaşadığını ve dar gelirli öğrenciler için yardımda bulunmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yozgatlı hayırsever iş insanı Hakan ve eşi Yasemin Akçam, maddi durumu iyi olmayan 1000 öğrenciye giyecek yardımında bulunacak.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği kurucu başkanı ve Ankara Emlakçılar Meslek Odası Başkanlı Hakan Akçam ve eşi, Muhtarlar Derneği Başkanı Rıza Kayalı, Yardımseverler Derneği Başkanvekili Ayten Buharalıoğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, Yozgat Emlakçılar Odası Başkanı Asım Çelikel ve Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ile bir araya geldi.

Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nde yapılan toplantıyla giyecek dağıtılacak 1000 öğrencinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Hakan Akçam, her zaman ve her yerde Yozgatlı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Her fırsatta hemşerilerinin yanında olmaya çalıştığını belirten Akçam, "İş hayatımız Ankara'da olsa da bir Yozgatsever olarak gönlümüz daima burada. Yozgat'taki dar gelirli öğrencilerimize yardımcı olmak ve memleketimizde ziyaretlerde bulunmak artık bizim için geleneksel hale geldi. Öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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