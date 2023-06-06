Yozgat'ta 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi açıldı

Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, sıfır atığın önemine dikkat çekti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise merkezin amacını açıkladı.

Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Spor Vadisi'ndeki açılış töreninde, sıfır atığın, evlerde, sokaklarda, okullarda, tüm kurumlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Atıkların yerinde ayrışmış şekilde belediyeye ulaşması gerektiğini belirten Polat, "Çocuklarımıza sıfır atık eğitimi vermemiz gerekiyor. Bütün çocuklarımızı belediyemizin açmış olduğu bu eğitim merkezine getireceğiz. Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de atık ayrıştırmasını öğrenmiş olacak. Çocuklar bu işi yaparak büyüklerine örnek olacak." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldıkları hibe destekleriyle katı atık getirme ve eğitim merkezini yaptıklarını bildirdi.

Doğaya zarar verecek atıkları geri dönüştürmek amacıyla belirli bir merkezde toplamak istediklerini anlatan Köse, "Görevlilerimiz önce okullara giderek atık ayrıştırmayla ilgili öğrencilerimize bilgi verdi. Şimdi de öğrencilerimiz bu eğitim merkezinde atık ayrıştırmayı öğrenecek, çeşitli etkinliklere katılacak." diye konuştu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesinden sonra Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.