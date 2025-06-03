Yozgat Şeker Fabrikası'ndan Kota Düşürme Açıklaması

Yozgat Şeker Fabrikası'ndan Kota Düşürme Açıklaması
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Yozgat Şeker Fabrikası, bazı pancar üreticilerinin kotalarının düşürüldüğü iddialarını yanıtladı. Fabrika, kota düzenlemesinin yalnızca sözleşmeye aykırı ekim yapılan tarlaları kapsadığını belirtti.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü, bazı pancar üreticilerinin kotalarının düşürüldüğü iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kota düzenlemesinin yalnızca sözleşmeye aykırı ekim yapılan alanları kapsadığı bildirildi.

Uydu destekli yapılan kontrollerde münavebe kurallarına aykırı davranıldığı tespit edilen tarlalarda kota düzenlemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uydu destekli kontroller ve GPS ölçümleri sonucunda geçtiğimiz yıl pancar ekimi yapılan tarlalara bu yıl yeniden pancar ekilmesi, sözleşme ihlali olarak değerlendirilmiş ve yalnızca bu sahalardaki kotalar düşürülmüştür. Münavebe kurallarına uyan ve geçen yıl pancar ekimi yapılmamış tarlalarda üretim yapan çiftçilerimizin kotalarında herhangi bir düşüm söz konusu değildir. Yapılan kota düzenlemesi, yalnızca sözleşmeye aykırı ekim yapılan alanları kapsamaktadır."

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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