Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kozan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" fotoğraflarını oylayan Kozan, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" adlı karesini seçen Kozan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Kozan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının fotoğraflarıyla 2023 yılını tekrar yaşadık. 2023 yılı gerek deprem gerek Gazze soykırımı ile acı dolu geçti, bunun yanında başarıların da yer aldığı bir yıl oldu. Dünyada yaşananları bize aktardığı için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum."