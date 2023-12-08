Yozgat Sarıkaya'da Şeker Pancarı Üreticileri Mağdur

Yozgat Sarıkaya'da tonlarca şeker pancarı fabrikalar alım yapmadığı için yollarda ve tarlalarda bekletiliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'e dert yanan çiftçiler, şeker pancarlarının yağmur nedeniyle çürüme tehlikesi altında olduğuna dikkat çekti. 40 bin ton kadar şeker pancarının tarlalarda bekletildiğini, yağmurlarla beraber mahsulün çürüme ihtimali olduğunu söyleyen bir çiftçi, "Bir aylık hava durumuna bakıyorum sürekli yağış. Ben bunu tarladan nasıl götüreceğim ben şu anda onu düşünüyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Yozgat Sarıkaya'da şeker pancarı üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Adem, "Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki köylerdeki şekerpancarı üreticilerin ellerindeki şeker pancarını günlerdir fabrikaya teslim edemediklerini için sokaklarda kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluştuğunu, eğer yağışlar artarsa çiftçinin tüm emeğinin yine heba olacağını" söyledi.

Yozgat Sarıkaya'da şeker pancarı üreticileri, Konya Şeker'in ürünlerini almadığını ifade etti. Bir üretici, şöyle konuştu:

"Pancarı sökeli 20 günü geçti. Fabrikamız çalışmıyor çalışmadığı halde Konya Şeker Fabrikası'nın oradan bize günlük 80 araba pancar geliyor. Günlük 80 araba demek 3 bin tona yakın pancar demek. Zaten fabrikamızın 24 saatlik kapasitesi 3 bin ton yiyebilmesi. Bütçemiz ve çektiğimiz sıkıntılar açısından da bize çok zarar veriyor. Paramızı bir ay sonra, geç alacağız. Yarın yağmur gösteriyor. Yağmurların arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Biz bu pancarı nasıl çıkaracağız? Yol aşağı tarafta pancarımız bu tarafta yani."

40 bin ton kadar şeker pancarının tarlalarda bekletildiğini, yağmurla beraber mahsulün çürüme ihtimaline değinen çiftçi, "Bir aylık hava durumuna bakıyorum sürekli yağış. Ben bunu tarladan nasıl götüreceğim ben şu anda onu düşünüyorum" dedi.

CHP'li Adem de şunları söyledi:

"Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi ve çevresindeki kasaba ve köylerdeki şeker pancarı üreticileri, Sorgun Şeker Fabrikası'nın alım işlemlerini başlatmaması ve sürecin gecikmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Aralık ayı bitmek üzere hala tarlalardan sökülmüş şeker pancarı fabrikaya gitmeyi bekliyor. Ayrıca, Sarıkaya ilçesi ve köylerinde üretilen şeker pancarının yerine Konya bölgesinden getirilen ürünlerin tercih edilmesi, bölgedeki çiftçiler arasında ciddi bir soruna neden oluyor."