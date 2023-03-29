Yozgat merkezde kar kalınlığı 10 santime ulaştı (2)
Güncel Haberler
İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİYozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel