Yozgat Jandarma'dan Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Desteği

Yozgat Jandarma'dan Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Desteği
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye ederek moral desteği sağladı. Jandarma ekipleri, aileleri ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek, moral verdi.

Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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