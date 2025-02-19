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Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare Müdürü, ekiplerin yolları açmak için yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekipler, kapanan yollara anında müdahale ediyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını ancak ekiplerin çalışmasıyla açıldığını söyledi.

Kapanan yolların ekipler tarafından ulaşıma açıldığını ancak kar yağışının devam ettiğini belirten Kayhan, "Dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Belencumafakılı, Gököz, Aşağı Emirler, Yukarı Emirler, Kapaklı, Karalık, Günyazı ve Büyük Eynelli köy yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu bu yollar ulaşıma açıldı. Ancak buralarda kar yağışı devam ediyor, ekiplerimiz de tipi nedeniyle kapanan yollara anında müdahale ediyor." dedi.

Kayhan, yüksek yerlerde kar kalınlığının 15-20 santimetreyi bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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