Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.