Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Polat, genel bütçe ve mahalli idare yatırımı olarak 2022 yılı 1. dönem sonu itibarıyla yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Polat, il genelinde 19 milyar lira değerinde 264 proje uygulandığını ve projelerin 2022 yılı ödeneğinin 2,3 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu yılın 3 aylık döneminde 137,5 milyon lira harcama yapılmış, nakdi gerçekleşme ise yüzde 5,97'dir." dedi.

Kente hizmet için çabaladıklarını vurgulayan Polat, "Hep birlikte en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz. Yapılan hizmetlerin ardından hayır dua almak hepsinden güzel. Bu güzel hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kurumların bölge ve il müdürleri, il genelinde uygulanan projeler hakkında bilgi verdi.