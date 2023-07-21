Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında köylerde traktör sürücülerini bilgilendirerek 100 reflektör dağıttı.

Kentte, jandarma trafik timleri, traktör kazalarının en aza indirilmesi amacıyla kara yollarında seyreden traktör ve biçerdöverlere yönelik denetimlerini sürdürürken, köylerde de bilgilendirme çalışması yapıyor.

Sürücülere, traktörün yan çamurluklarında kimsenin oturmaması, römorkun traktöre iyi sabitlenmesi, güvenlik çemberinin sökülmemesi, mecbur olmadıkça geceleri kara yollarına traktör ile çıkılmaması konularında bilgi veren jandarma, gece yola çıkılması gerekiyorsa reflektör ve sarı ikaz lambalarının takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Reflektörün önemini anlatan jandarma, traktör sürücülerine 100 reflektör dağıttı.