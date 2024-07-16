Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, köylerde KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı. Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi.