Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, köy okulundaki öğrencilere kitap hediye etti
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Çalatlı köyü Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap dağıttı. Ekipler, öğrencilere hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler verdi ve güvenli trafikle ilgili bilgiler de paylaştı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, köy okulundaki öğrencilere karne hediyesi olarak kitap dağıttı.
Çalatlı köyü Hüseyin-Saffet Coşkun İlkokulu öğrencilerinin karne dağıtım törenine katılan jandarma ekipleri, öğrencilere, hikaye ve boyama kitabı ile çeşitli hediyeler verdi.
Ekipler, güvenli trafikle ilgili bilgili de verdikleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.