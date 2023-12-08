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Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Filistinliler Yararına Kermes Düzenledi

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Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinliler yararına kermes düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve geliri Filistin'e bağışlanacak kermeste, yemek ve el işi ürünler satışa sunuldu. Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılınçaslan, Filistin halkının İsrail'in acımasız saldırıları altında ezildiğini söyledi. Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Kılınçaslan, 'Gönüllüler tarafından hazırlanan gıdalar, yemek ve el işleri satışa sunuldu. Vatandaşımız da kermese yoğun ilgi gösteriyor, tüm halkımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve geliri Filistin'e bağışlanacak kermeste, yemek ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılınçaslan, Filistin halkının İsrail'in acımasız saldırıları altında ezildiğini söyledi.

Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Kılınçaslan, "Gönüllüler tarafından hazırlanan gıdalar, yemek ve el işleri satışa sunuldu. Vatandaşımız da kermese yoğun ilgi gösteriyor, tüm halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Filistin Yozgat İHH İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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