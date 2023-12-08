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Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Filistinliler Yararına Kermes Düzenledi

8 Aralık 2023 16:03 Son Güncelleme: 16:04 Abone Ol

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Filistinliler yararına kermes düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda açılan ve geliri Filistin'e bağışlanacak kermeste, yemek ve el işi ürünler satışa sunuldu. Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılınçaslan, Filistin halkının İsrail'in acımasız saldırıları altında ezildiğini söyledi. Filistin halkına destek amacıyla kermes düzenlediklerini ifade eden Kılınçaslan, 'Gönüllüler tarafından hazırlanan gıdalar, yemek ve el işleri satışa sunuldu. Vatandaşımız da kermese yoğun ilgi gösteriyor, tüm halkımıza teşekkür ediyorum.' dedi.