Yozgat haberleri | Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı Yozgat habere göre Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Y.A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında P.K'nin kullandığı ND 154 DV yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada P.K. ve otomobilde bulunan F.K. ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Ömer Ertuğrul Tragger Yozgat Güncel Haberler

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