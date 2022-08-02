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Yozgat haberleri | Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yozgat haberleri | Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yozgat habere göre Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.A. yönetimindeki 38 NE 129 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında P.K'nin kullandığı ND 154 DV yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada P.K. ve otomobilde bulunan F.K. ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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