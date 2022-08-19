Yozgat haberleri | Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi
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Yozgat gündem haberi... Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi.
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi.
Boğazlıyan ilçesinde bir kişinin elinde tarihi eser bulundurduğu ve satacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Özler köyü mevkisinde şüpheli T.U'nun kullandığı otomobili durduran jandarma, aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adil işlem yapıldı, ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel