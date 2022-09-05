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Yozgat haber! Yozgat'ta 15 dekarlık orman küle döndü

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Yozgat haber! Yozgat'ta 15 dekarlık orman küle döndü

Yozgat 3. sayfa haberine göre Yozgat'ta meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yozgat'ta meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın Kirazlı Göleti mevkii ormanlık alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadele verdi. Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaklaşık 15 dekarlık alanın ise küle döndüğü öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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