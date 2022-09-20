Yozgat 3. sayfa haberleri | Yozgat'ta kuyumcu kurye aracından 3 kilo altın çalındı
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Yozgat haberi... Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracının camını kırarak 3 kilogram altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kuyumcu kurye aracının camını kırarak 3 kilogram altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun'da park halindeki kurye aracının camını kıran şüpheliler, iddiaya göre 3 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun olayı emniyet ekiplerine bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel